Klimaneutrale Prozesse: Neues Entwicklungs-Institut startet

Zur Umstellung der Industrie auf eine klimaneutrale Produktion hat eine neue Forschungseinrichtung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Cottbus am Montag offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Bei der digitalen Eröffnung drückten unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) sowie der kommissarische Leiter des DLR-Instituts, Uwe Riedel, auf einen virtuellen «Buzzer».

Das Institut für CO2-arme Industrieprozesse soll in den kommenden Jahren erforschen, wie sich industrielle Abläufe so gestalten lassen, dass weniger Treibhausgase entstehen. Zudem soll untersucht und entwickelt werden, wie bestehende Anlagen an die Dekarbonisierung angepasst werden können. Die Einrichtung konzentriert sich auf die Simulation und das virtuelle Design - die Abbildung veränderter Produktionsabläufe oder auch Anlagen auf dem Computer.