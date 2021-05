Corona-Ausbruch auf Tesla-Baustelle: Noch fünf Infizierte

Der Corona-Ausbruch auf der Großbaustelle der Fabrik von US-Elektroautohersteller Tesla ist nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung unter Kontrolle. Insgesamt seien bisher 114 Infizierte gezählt worden, davon gelten 109 als genesen, sagte der Abteilungsleiter im Gesundheitsministerium, Michael Zaske, am Mittwoch im zuständigen Landtagsausschuss in Potsdam. Damit seien fünf Fälle von Covid-19 bekannt. Rund 2000 Beschäftigte arbeiteten täglich auf der Baustelle, zeitweise aus 35 Subunternehmen. «Das Infektionsgeschehen ist unter Kontrolle», sagte Zaske.

Die ersten Meldungen von Einzelfällen habe es am 13. Februar gegeben, sagte der Abteilungsleiter. Nach dem Verdacht der Häufung von Infektionen in der ersten März-Woche seien Schritte zur Eindämmung bei einer Kontrolle durch das Gesundheitsamt des Kreises Oder-Spree und das Ministerium festgelegt worden. Am 22. März meldete das Gesundheitsamt nach seinen Angaben 25 bis 30 Infektionen. Bei einer Videokonferenz mit Tesla seien dann Maßnahmen vereinbart worden. Mindestens alle zwei Tage sei ein Schnelltest vorgeschrieben worden.