Grüne für engere Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg

Berlins grüne Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl, Bettina Jarasch, sprach sich auch für eine gemeinsame Wirtschaftsförderung aus. «Es versteht kein ausländischer Investor, warum es bei Messen einen Berliner und einen Brandenburger Stand gibt», sagte Jarasch am 05. Mai 2021 bei einer Veranstaltung mit den grünen Fraktionsspitzen beider Länder in Potsdam . Das Ziel sei, insbesondere Unternehmen mit zukunftsfähigen und nachhaltigen Geschäftsmodellen in der Metropolregion anzusiedeln. «Dafür sollten wir gemeinsam werben und eine strategische Ansiedlungspolitik miteinander, nicht gegeneinander betreiben», sagte Jarasch.