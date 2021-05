Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Potsdam-Drewitz

Bei einem nächtlichen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Potsdam-Drewitz sind drei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Demnach ereignete sich der Brand kurz vor Mitternacht in der Wolfgang-Staudte-Straße. Rund 30 Bewohner des Hauses mussten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. «Die Verkehrsbetriebe unterstützen mit Bussen, um die Bewohner vorübergehend unterzubringen.», twitterte die Potsdamer Feuerwehr.

© dpa

86 Feuerwehrleute waren mit 27 Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden. Die Ursache war am Morgen aber noch unklar.