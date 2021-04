Netzhoppers wollen Lizenz mit neuem Namen

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee wird mit Hauptsponsor Energiequelle im Vereinsnamen in die neue Saison gehen.

Das teilte der Brandenburger Verein am 30. April 2021 mit. Die Netzhoppers werden für die neue Spielzeit mit Unterstützung des neuen Titelsponsors die Lizenz für die 1. Volleyball-Bundesliga beantragen und zukünftig unter dem Namen «Energiequelle Netzhoppers KW-Bestensee» auflaufen. Die aktuelle Saison hatten die Netzhoppers als erfolgreichste ihrer Vereinsgeschichte mit dem Einzug ins Pokalfinale gekrönt, das gegen die United Volleys Frankfurt mit 0:3 verloren ging. In der Liga war das Team von Trainer Christophe Achten im Playoff-Viertelfinale am späteren Meister Berlin Volleys gescheitert. Achten hat danach die Netzhoppers verlassen und ist zum Kontrahenten Frankfurt gewechselt. Ein neuer Coach wird noch gesucht.