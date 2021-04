Landtag zeigt sich traurig und entsetzt über Gewalttat

Der Brandenburger Landtag hat nach der Gewalttat mit vier Toten und einer Schwerverletzten in einem Potsdamer Wohnheim seine Anteilnahme gezeigt. «Lassen Sie mich für uns alle sagen, dass uns die schreckliche Bluttat in der vergangenen Nacht (...) mit Entsetzen und mit viel Traurigkeit erfüllt», sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Donnerstag im Plenum. «Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme gehört den Angehörigen der Opfer. Die Abgeordneten des Landtags sind in diesen schweren Stunden in Gedanken bei ihnen.»

© dpa

In einem Wohnheim für behinderte Menschen waren nach Angaben des Anbieters Oberlinhaus vier Tote und eine schwer verletzte Frau entdeckt worden. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Eine Mitarbeiterin wurde laut Polizei vorläufig festgenommen.

