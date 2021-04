Berliner Schiedsrichter Siebert einer von 19 EM-Referees

Der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert ist von der UEFA für die Fußball-Europameisterschaft nominiert worden. Der 36-Jährige gehört zu insgesamt 19 Unparteiischen, die am Mittwoch vom Kontinentalverband ausgewählt wurden. Für Siebert ist es sein bislang wichtigster Einsatz als Unparteiischer. Zu seinem Team gehören als Assistenten Jan Seidel aus Oberkrämer in Brandenburg und Rafael Foltyn aus Wiesbaden.

Vom 7. Juni an werden alle Referees ein EM-Camp in Istanbul beziehen, teilte die UEFA am Mittwoch mit. Über die Einsätze bei den 51 Partien zwischen dem 11. Juni und 11. Juli in möglicherweise zwölf Ländern wird von der UEFA kurzfristig entschieden. Der Sportwissenschaftler Siebert pfeift seit 2012 in der Bundesliga und seit 2015 internationale Spiele im Seniorenbereich.