Abiturprüfungen in Brandenburg starten: Kein «Notabitur»

In Brandenburg haben die Abiturprüfungen für rund 10 000 Schülerinnen und Schüler begonnen - mit kleinen Erleichterungen für die Prüflinge. Nach Angaben des Pädagogenverbandes gibt es wegen der pandemiebedingt häufig kürzeren Lernzeit Zugeständnisse wie etwa 30 Minuten zusätzliche Arbeitszeit während der Prüfungen. Die nutze den Schülerinnen und Schülern aber nur, wenn sie vorher auch wirklich gelernt hätten, sagte Verbandspräsident und Oberstufenlehrer Hartmut Stäker der Deutschen Presse-Agentur. Neben dem Haupttermin der Prüfungen werde zudem ein Nachschreibetermin angeboten. Stäker zufolge haben aber fast alle der Abiturienten im Land den Haupttermin gewählt. «Ich habe das Gefühl, die wollen das hinter sich haben», sagte der Verbandspräsident.

Bei den Hygieneschutzmaßnahmen nutzen die Schulen laut Stäker die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr. Masken müssten getragen werden, könnten aber am Platz im Raum während der Prüfungen abgenommen werden. Zudem müssen sich die Schüler vorher testen lassen. Das sieht die Eindämmungsverordnung des Landes vor. Danach müssen Schüler im Präsenzunterricht und die Lehrkräfte von diesem Montag an zweimal pro Woche einen negativen Schnelltest vorlegen, bevor sie die Schule betreten dürfen.

In den vergangenen Monaten seien die Abschlussklassen im Präsenzunterricht geteilt unterrichtet worden, erzählte Stäker. Sie wurden von den Lehrkräften in verschiedenen Räumen in kleineren Gruppen betreut. Dadurch hätten die Schüler weniger durchgängig mit den Lehrern kommunizieren können. Darauf weist auch die Schülervertreterin hin. Trotz Präsenzunterricht hätten sich die Schüler den Lernstoff oft selber beibringen müssen, da die Lehrkräfte in der Pandemie die Klassen aufteilen mussten und deshalb nicht immer präsent sein konnten. «Das ist für mich kein adäquater Unterricht», kritisierte Swinka.