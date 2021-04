Günther Jauch bleibt «Impfluencer» für Bundesregierung

Publikumsliebling Günther Jauch wirbt laut Bundesregierung für die Corona-Schutzimpfung. In der laufenden Kampagnenphase sei der 64-Jährige nach Uschi Glas (77) ab sofort zu sehen, sagte ein Sprecher des Bundesministeriums für Gesundheit der Deutschen Presse-Agentur.

Der Moderator, der in Potsdam lebt, werde sich impfen lassen, «wenn er an seinem Wohnort einen Termin vereinbaren kann und impfberechtigt ist», sagte der Sprecher. Am Freitag hatte RTL verkündet, dass der Moderator coronapositiv getestet worden sei und an einer Liveshow am Samstagabend nicht teilnehmen könne. Dazu hieß es aus dem Ministerium: «Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wünscht Günther Jauch alles Gute und schnelle Genesung und dankt ihm für die Unterstützung der Kampagne.»

Während etwa Uschi Glas als Beweggrund ihren Enkel angibt («Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt») spielt die Kampagne bei Jauch laut Ministerium auf dessen Beliebtheit als Quizmaster an: «Die Headline des ersten Werbemotivs zeigt diese Bereitschaft in Anlehnung an die bekannte Quizfragen-Mechanik aus «Wer wird Millionär?»: «Lasse ich mich impfen? A) Ja B) Ja C) Ja D) Ja.»» Das Motiv sei am 26. März unter Berücksichtigung der Corona-Schutzregeln in Potsdam fotografiert worden und erstmals am 9. April in Tageszeitungen erschienen - also am Freitag, als die Corona-Infektion Jauchs bekanntwurde.