Prinz von Preußen über Prinz Philip: Habe ihn verehrt

Georg Friedrich Prinz von Preußen, Ururenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., hat sich nach dem Tod von Prinz Philip erschüttert gezeigt. «Die Nachricht vom Tode Prinz Philips hat mich sehr getroffen», teilte er am Freitag in Potsdam auf Anfrage mit. «Ich habe ihn besonders verehrt. Er war eine große Persönlichkeit, gleichzeitig aber auch ein nahbarer und warmherziger Mensch.» Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., war am Freitag im Alter von 99 Jahren in Windsor in Großbritannien gestorben. Der Herzog von Edinburgh hatte auch deutsche Wurzeln.

