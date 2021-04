Woidke: Zahl der Intensivpatienten deutlich gestiegen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat auf die wachsende Gefahr durch Mutanten des Coronavirus hingewiesen. Diese seien deutlich ansteckender und gefährlicher, warnte der Regierungschef am Dienstag nach der Kabinettssitzung. So sei die Zahl der Patienten auf Intensivstationen in Brandenburger Krankenhäusern von 86 am 15. März auf 136 am 5. April deutlich gestiegen, mahnte er. «Wir haben uns entschieden, die Notbremse im Land Brandenburg weiter und damit noch fester anzuziehen», sagte Woidke zu den Konsequenzen der Landesregierung.

