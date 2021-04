Fürstenwalder gewinnt 100 000 Euro mit sechs Richtigen

Mit sechs Richtigen ist ein Lottospieler aus Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) um 100 000 Euro reicher geworden. Der bisher anonyme Spieler habe mit seinem am Gründonnerstag abgegebenen Tippschein 8,55 Euro eingesetzt, teilte Lotto Brandenburg am Dienstag mit. Damit habe er die am Samstagabend ermittelten Gewinnzahlen 1-4-9-6-8-6 in der Zusatz-Lotterie Super 6 richtig getippt.

