111 neue Corona-Fälle in Brandenburg gemeldet

Die Gesundheitsämter in Brandenburg haben zum Ende des Osterfestes innerhalb eines Tages deutlich weniger Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl neuer Infektionen lag bei 111, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag (06. April 2021) in Potsdam mitteilte. Vor einer Woche waren es 317 neue Fälle.

© dpa

Die meisten neuen Ansteckungen meldete Cottbus mit 24. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werden an den Osterfeiertagen weniger Tests gemacht und gemeldet. Nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden übermitteln außerdem täglich die Daten an das RKI.

Schwerpunkt bleibt Landkreis Elbe-Elster Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche sank in Brandenburg auf 127 nach knapp 135 am Montag und 145 vor einer Woche. Damit liegt das Land im Mittelfeld hinter Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Hessen und Bayern. Schwerpunkt in Brandenburg bleibt der Landkreis Elbe-Elster mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 218, dem einzigen Wert über 200 im Land. Die Kreise Uckermark und Potsdam-Mittelmark sowie die Städte Brandenburg/Havel und Potsdam haben Werte unter 100.

Notbremse ab Sieben-Tage-Inzidenz über 100 Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 gilt die Notbremse: Die Lockerungen vom 8. März werden zurückgenommen. Ein Haushalt darf sich dann nur noch mit einer weiteren Person treffen, Einkaufen und der Museumsbesuch mit Termin fallen weg, ausgenommen Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Die Notbremse gilt für mindestens 2 Wochen, auch wenn ein Kreis wieder 3 Tage lang unter den Wert von 100 fällt. Die Ausgangsbeschränkung zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr galt nur bis Dienstag um 5.00 Uhr.

