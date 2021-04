Landesregierung entscheidet über Schulunterricht

Die Brandenburger Landesregierung entscheidet angesichts der hohen Zahl neuer Corona-Infektionen über Änderungen für den Schulunterricht nach den Osterferien.

Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) wollten nach der Kabinettssitzung am späten Dienstagnachmittag (06. April 2021) über die Ergebnisse in Potsdam informieren. Dabei sollte es auch um die Teststrategie für Schüler und Lehrkräfte gehen. Die Schule beginnt am kommenden Montag wieder.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) erwartet eine erneute Ausweitung des Distanzunterrichts. «Wir werden erleben, dass nur die Abschlussklassen und die Grundschüler im Wechselunterricht zwischen Schule und zuhause bleiben», sagte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Angesichts der hohen Infektionszahlen müssten die übrigen Jahrgänge wohl wieder im Distanzunterricht lernen, meinte Fuchs.

Fuchs forderte für den Präsenzunterricht in den Schulen allerdings verpflichtende Corona-Tests. «Die Schulen dürfen dann nur noch von denjenigen betreten werden, die ein negatives Testergebnis vorweisen können», forderte er. «Wer Tests ablehnt, kann sein Recht auf Bildung dann nur im Distanzunterricht wahrnehmen.» Fuchs forderte erneut Impfangebote auch für Lehrerinnen und Lehrer an den weiterführenden Schulen. Bisher gibt es sie für Lehrkräfte an Grundschulen.

Bildungsministerin Ernst hatte vor den Osterferien die Lieferung von 2,3 Millionen Tests an die Brandenburger Schulen angekündigt. Sie sollten flächendeckend auch für Schülerinnen und Schüler zwei Mal pro Woche eingesetzt werden können.

Die Gesundheitsämter in Brandenburg meldeten zum Ende des Osterfestes innerhalb eines Tages deutlich weniger Corona-Fälle. Die Zahl neuer Infektionen lag bei 111, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Vor einer Woche waren es 317 neue Fälle. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) werden allerdings an den Osterfeiertagen weniger Tests gemacht und gemeldet. Die Zahlen geben dadurch möglicherweise nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen wider.

Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in einer Woche sank in Brandenburg auf 127 nach knapp 135 am Montag und 145 vor einer Woche. Damit liegt das Land im Mittelfeld. Der Corona-Schwerpunkt in Brandenburg bleibt der Landkreis Elbe-Elster mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 218, dem einzigen Wert über 200 im Land.

