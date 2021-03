3D-Software simuliert Explosion von Blindgängern

Brandenburgs Bombenentschärfer testen derzeit ein Computerprogramm, mit dem die Auswirkungen von explodierenden Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg simuliert werden können. Damit sollen die aufwendigen Evakuierungen von Gebäuden im Sperrkreis von Sprengkörpern vermieden oder eingeschränkt werden, wie das Innenministerium in Brandenburg auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion mitteilte.

Die 3D-Software wurde bei drei Bombenentschärfungen in Dortmund durch den Kampfmittelräumdienst Nordrhein-Westfalens erfolgreich getestet, wie das Ministerium auf die Anfrage weiter mitteilte. Dabei hätten 600 Patienten eines Krankenhauses, das sich in einem Sperrkreis befand, in der Klinik bleiben können. Entwickelt wurde das Programm von einem Softwareunternehmen, das dreidimensionale Stadtmodelle am Computer simuliert, und dem Fraunhofer Ernst-Mach-Institut.