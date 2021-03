Häsin und Jungtiere aus Tierpark in Finsterwalde gestohlen

Ein Woche vor dem Osterfest haben unbekannte Diebe aus dem Tierpark in Finsterwalde (Elbe-Elster) vier Hasen gestohlen. Ein Pfleger bemerkte am Sonntagmorgen, dass von der neunköpfigen Familie die Häsin und drei Jungtiere fehlten, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Ein Junges wurde tot aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen überstiegen die Diebe die Umzäunung des Tierparks und drangen in das Hasengehege ein. Bislang gebe noch keine Spur von den Tätern, die Ermittlungen liefen. Mit etwa 250 Tieren aus über 55 Arten und Rassen ist der Tierpark nach eigenen Angaben der größte im südlichen Landkreis Elbe-Elster. Außer Hasen beherbergt er unter anderem Kängurus, Weißbüscheläffchen und Hängebauchschweine.

© dpa

