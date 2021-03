Mehrere Geschäfte in Hohen Neuendorf in Brand

In Hohen Neuendorf (Oberhavel) sind am frühen Samstagmorgen drei Geschäfte in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr handelt es sich um Einkaufsgeschäfte, die sich in einem großen Gebäude im Stadtzentrum befinden. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, die Nacharbeiten dauerten noch an, wie ein Sprecher der Leitstelle sagte. Bei dem Feuer wurde den Angaben zufolge niemand verletzt. Insgesamt waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache sowie die mögliche Schadenhöhe ist noch unklar. Ein Gutachter soll später hinzugezogen werden.

© dpa

© pcrberlin Express Corona-Testzentrum Berlin (PCR) Am U-Bahnhof (U7) Innsbrucker Platz (Autobahn A100) in der Innsbrucker Straße 25 im Stadtteil Schöneberg erhalten Sie PCR-Tests für 65 Euro und PCR-Express-Tests für 99 Euro. Antigen-Antikörpertests gibt es für 39 Euro: Ergebnis nach 15 Minuten. mehr