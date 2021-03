Brandenburg prüft schärfere Corona-Regeln

Die Brandenburgerinnen und Brandenburger müssen nach der Rücknahme der geplanten längeren Osterruhe mit schärferen Corona-Regeln rechnen.

«Wir haben, wo es nötig war, die Notbremse gezogen und mussten schweren Herzens erst relativ frische Lockerungen wieder rückgängig machen - aber auch das (...) wird für die kommenden Wochen nicht ausreichen», sagte Woidke am Mittwoch im Landtag in Potsdam nach einer weiteren Bund-Länder-Runde. «Deshalb werden wir in den kommenden Tagen im Kabinett beraten, welche weiteren Maßnahmen wir als Land noch treffen können.» Der Grundgedanke der erweiterten Zahl der Osterruhetage, nämlich Mobilität und Kontakte möglichst weitgehend einzuschränken, bleibe richtig.