Kein Kinderspiel: Preußisches Spielzeug in Fehrbellin

Zinnsoldaten und Mini-Dampfmaschinen: Das Brandenburg-Preußen Museum in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) zeigt in einer neuen Ausstellung Spielzeug aus der Zeit der Industrialisierung. Die Sonderausstellung «(K)ein Kinderspiel» soll einen Eindruck davon vermitteln, wie Technisierung und Bevölkerungswachstum bis ins Kinderzimmer hineinwirkten, teilte das Museum mit. So sollen die Besucher anhand der «kleinen Dinge» etwas über die größeren zeithistorischen Zusammenhänge lernen. Auch Kinderarbeit - die damals massenhaft in der Spielzeugherstellung eingesetzt wurde - soll ein Thema sein. Die Ausstellung wird voraussichtlich bis zum Dezember dieses Jahres laufen.

© pcrberlin Express Corona-Testzentrum Berlin (PCR) Am U-Bahnhof (U7) Innsbrucker Platz (Autobahn A100) in der Innsbrucker Straße 25 im Stadtteil Schöneberg erhalten Sie PCR-Tests für 65 Euro und PCR-Express-Tests für 99 Euro. Antigen-Antikörpertests gibt es für 39 Euro: Ergebnis nach 15 Minuten. mehr