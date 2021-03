Impfungen mit Astrazeneca in Brandenburg gehen weiter

Brandenburg nimmt die Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff Astrazeneca wieder auf. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag (19. März 2021) mit.

Demnach werden auf dem Online-Buchungsportal www.impfterminservice.de im Laufe des Tages freie Termine eingestellt. Alle bereits vergebenen Impftermine mit Astrazeneca in einem Impfzentrum für diesen Samstag finden laut Ministerium statt. Auch die Impftermine für die kommende Woche können wahrgenommen werden.

Fälle von Hirnvenenthrombosen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Spritze hatten zu einer zeitweisen Aussetzung der Impfungen mit Astrazeneca geführt. Hinweise darauf, dass diese Impfungen tatsächlich die Vorfälle verursachten, hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) nicht gefunden und am Donnerstag die Sicherheit des Mittels bekräftigt. Dieses soll nun mit der Warnung versehen werden, dass er in möglichen seltenen Fällen Hirnvenenthrombosen bei Frauen unter 55 Jahren verursachen könnte.