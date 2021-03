Woidke droht Landkreisen mit Erlass bei fehlender Notbremse

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Landkreise bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 zu weiteren Corona-Schutzmaßnahmen aufgerufen und mit einem Eingreifen gedroht. «Ich erwarte, dass die Landräte ihre Verantwortung wahrnehmen. Wenn es nicht passiert, dann wird das Land handeln», sagte Woidke am Mittwoch im ARD-«Morgenmagazin». Dann werde das Gesundheitsministerium die notwendigen Maßnahmen anordnen. «Brandenburg geht keinen Sonderweg.»

In der Brandenburger Corona-Verordnung ist festgelegt, dass die Kreise und kreisfreien Städte bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen sollen (nicht müssen), ab 200 müssen die Kreise die jüngsten Lockerungen vom 8. März zurückdrehen. Der Landkreis Elbe-Elster verzichtet aber bisher auf Einschränkungen. Dort lag die Inzidenz am Mittwoch bei 198. Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) sagte dem ZDF am Dienstag: «Ich möchte sinnvolle Maßnahmen umsetzen im Landkreis Elbe-Elster, die auch Wirkung zeigen, die auch eine Akzeptanz in der Bevölkerung zeigen, die ich erklären kann.»