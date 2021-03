Linke-Fraktion fordert Beibehaltung der Impftermine

Trotz der Aussetzung des Impfens mit dem Präparat des Herstellers Astrazeneca hat die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag die Beibehaltung aller Impftermine gefordert.

Bis Ende März stünden nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch gut 155 000 Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung, sagte Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag (16. März 2021) im Landtag. «Damit können die bisher zugesagten insgesamt 55 100 Impftermine gehalten werden», betonte Walter. Das Gesundheitsministerium hatte am Montag rund 22 500 Impftermine mit Astrazeneca vorerst abgesagt. «Wir stehen vor dem dritten Lockdown und das Testen funktioniert nicht und das Impfen funktioniert nicht», kritisierte Walter. «Wir brauchen dringend ein differenziertes Impf-Lagebild - damit wir wissen, wo, was und an wen verimpft wird.»