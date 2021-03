Voraussichtlich Sondersitzung des Kabinetts wegen Corona

Das Brandenburger Kabinett kommt angesichts einer steigenden Sieben-Tage-Inzidenz voraussichtlich noch diese Woche zu einer Sondersitzung zusammen.

Das kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am 15. März 2021 an. In Brandenburg gab es zuletzt 80,9 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche, das Land nähert sich dem kritischen Wert 100. «Im Moment gibt es keinen Spielraum für weitere Lockerungen», sagte Nonnemacher.