Neue AfD-Vorsitzende will Gräben in der Partei zuschütten

Die Berliner AfD wird jetzt von Kristin Brinker geführt. Auf einem Parteitag in Paaren im Glien im Havelland setzte sich die 49-jährige Finanzexpertin der Abgeordnetenhausfraktion am Samstag denkbar knapp und erst im vierten Wahlgang gegen die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch durch.

Im Juni 2020 hatte Brinker mit weiteren AfD-Abgeordneten in einem Brief kritisiert, in der von Pazderski geleiteten Fraktion herrsche ein «Klima des Misstrauens und der Destruktivität». Hintergrund waren unter anderem Streitigkeiten und rechtliche Auseinandersetzungen um die Finanzen der Fraktion und über ein Gutachten eines Wirtschaftsprüfers dazu. Im August 2020 trat Brinker als stellvertretende Fraktionsvorsitzende zurück.

Sie mache sich zur Aufgabe, «diesen Graben zu überwinden und zuzuschütten», so Brinker. Jeder, der den neuen Vorstand konstruktiv unterstützen wolle, sei willkommen. «Meine Hand ist ausgestreckt.» Die AfD könne die Aufgaben im Wahljahr nur geschlossen bewältigen: «Nur gemeinsam können wir die dringend benötigte Opposition gegen den rot-rot-grünen Wahnsinn sein, der unsere Stadt erstickt.» Am 26. September werden das Berliner Abgeordnetenhaus und der Bundestag neu gewählt.

Pazderski bezeichnete Brinkers Wahl als «nicht zufriedenstellend». «Denn Frau Brinker hat in den vergangenen Monaten nicht nur in der Fraktion viel Porzellan zerschlagen und die Partei so nachhaltig gespalten. Das zeigt auch das äußerst knappe Ergebnis», sagte er auf dpa-Anfrage. Brinker müsse nun schnell Ergebnisse liefern und Wunden kitten. Und sie müsse in kürzester Zeit federführend drei Parteitage und den Wahlkampf für Bundestag und Abgeordnetenhaus organisieren.