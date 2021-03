Landwirte kämpfen weiter mit Folgen der Schweinepest

Etwa ein halbes Jahr nach Auftreten des ersten Falls von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Brandenburg haben die Landwirte weiter mit den Folgen zu kämpfen. Die ständig drohende Gefahr der Ausbreitung der Tierseuche sei für die Bauern ein sehr großes Problem, sagte Landesbauernpräsident Henrik Wendorff der Deutschen Presse-Agentur. «Was derzeit den Landwirten aber auch große Sorgen bereitet, ist der lange Zeitraum, auf den sie sich noch einstellen müssen. Wir wissen ja, dass frühestens 12 Monate nach den letzten infizierten Wildschweinen Maßnahmen gelockert werden können», so Wendorff. Dieser Zeitraum verlängere sich ständig, weil immer noch infizierte Wildschweine gefunden werden.

Massiv betroffen von den Restriktionsmaßnahmen in der betroffenen Region sind ihm zufolge derzeit etwa 20 Schweinehalter. Dazu komme die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe mit Ackerflächen. Es gebe nach wie vor Einschränkungen in der Flächenbewirtschaftung. Insgesamt gehe es in dem betroffnen ASP-Gebiet um 150 000 Hektar, schätzte er ein. Abzuwarten bleibe, ob die Verluste ausgeglichen werden. Da gebe es noch viel Rechtsunsicherheit, kritisierte Wendorff.