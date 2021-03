Woidke will schnellere Corona-Impfungen: Kritik an Defiziten

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat vor dem Bund-Länder-Treffen eine schnelle Ausweitung der Corona-Impfungen angekündigt und Defizite kritisiert. «Wir wollen und wir müssen gemeinsam besser werden», teilte die Staatskanzlei am Dienstag nach der ersten Sitzung des sogenannten Corona-Impfkabinetts mit. «In den letzten acht Wochen gab es noch keine Impfstoffe.» Das sei jetzt anders. «Es ist daher nicht akzeptabel, wenn Brandenburg bei der Impfquote bei den Erstimpfungen bundesweit auf dem letzten Platz liegt. Das geht so nicht. Hier ist schnelle Abhilfe vonnöten.»

Die Impfungen waren in den vergangenen Wochen eher schleppend vorangegangen, bis wieder Lieferungen von Impfstoff kamen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) steht deshalb in der Kritik. Sie kündigte am Montag an, dass die Impfungen in den Turbo-Gang gehen sollen. In Brandenburg wurden seit Ende Dezember rund 184 000 Impfstoffdosen gespritzt. Beim Anteil der Erstimpfungen an der Bevölkerung liegt das Land mit 4,3 Prozent im Ländervergleich hinten, bei Zweitimpfungen mit 3,0 Prozent über dem Bundesschnitt.