Gut 70 Prozent der Novemberhilfen in Berlin ausgezahlt

Die Investitionsbank Berlin (IBB) ist bei der Auszahlung der Novemberhilfen für Unternehmen übers Wochenende vorangekommen: Inzwischen sind rund 275 Millionen Euro ausgezahlt worden und damit mehr als 70 Prozent des gesamten Antragsvolumens, wie die IBB am Montag mitteilte. Am Freitag waren es noch 227 Millionen Euro gewesen. Insgesamt wurden demnach bislang rund 25 200 Anträge abgearbeitet und damit etwa 88 Prozent des Bestands. «Ich danke allen, die auch am Wochenende dafür gesorgt haben, dass die Unternehmen ihre Wirtschaftshilfen erhalten», teilte der IBB-Vorstandsvorsitzende, Jürgen Allerkamp, mit.

© dpa

Zu den Dezemberhilfen nannte die IBB weiter keine Beträge. Hier seien bislang 77 Prozent der rund 24 200 eingegangenen Anträge bearbeitet, hieß es am Montag.

Bund und Länder waren bei den November- und Dezemberhilfen wegen der schleppenden Auszahlung in die Kritik geraten. Die Hilfsanträge mussten betroffene Unternehmen in der Corona-Krise beim Bund einreichen. Die Investitionsbank konnte eigenen Angaben zufolge erst elf Wochen später auf die Daten zugreifen. Sie betonte, nun innerhalb von rund sechs Wochen einen Großteil der Anträge abgebarbeitet zu haben.

Seit Mitte Februar können Unternehmen auch Anträge für das dritte Überbrückungshilfsprogramm des Bundes stellen. Hier seien für Berlin bislang knapp 1500 Anträge eingegangen. Bei der Neustarthilfe für Soloselbstständige liegen demnach mehr als 9800 Anträge vor.

Mit den Hilfen will der Bund Unternehmen, Selbstständige und Vereine unterstützen, die von den Schließungen ab 2. November 2020 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen sind. Bei den November- und Dezemberhilfen schießt die Bundesregierung Unternehmen bis zu 75 Prozent des jeweiligen Vorjahresumsatzes bei.