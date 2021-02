Etwa 150 Einsätze wegen Corona-Verstößen am Wochenende

Der Sprecher des Landes-Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, berichtete am Montag von 154 Einsätzen zwischen Freitag und Sonntag. Das sei mit etwa 50 Einsätzen pro Tag im «normalen Rahmen». Ihm zufolge wurden 4 Strafanzeigen erstattet, 137 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen und 129 Platzverweise erteilt. Am Samstag hatte die Polizei nach eigenen Angaben in Rangsdorf ( Teltow-Fläming ) eine Hochzeitsfeier in einer Wohnung mit 36 Personen aufgelöst. Dabei hatten Polizisten eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes unterstützt, das Fest zu beenden und die Personalien der Gäste aufgenommen.