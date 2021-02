Razzia gegen Drogenring: Vermögen im Millionenwert gefunden

Die Polizei ist mit einer großangelegten Razzia in Frankfurt (Oder), im Kreis Oder-Spree und Berlin gegen eine Drogenbande vorgegangen. Fünf Männer wurden festgenommen, 39 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Ermittler stellten große Mengen Rauschgift sicher, außerdem fanden sie Vermögenswerte in Millionenhöhe, wie das Polizeipräsidium Brandenburg und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Donnerstag mitteilten.

39 Objekte wurden am Montag und Mittwoch durchsucht. Darunter waren drei Wohnungen in Berlin, eine Wohnung in Słubice in Polen sowie mehrere Wohnungen und Restaurants in Frankfurt (Oder) und Müllrose. Fünf Männer im Alter von 25 bis 47 Jahren wurden bereits am Montag festgenommen und in Justizvollzugsanstalten gebracht. 266 Beamte der Brandenburger Polizei, des Zolls, der Steuerfahndung und der Berliner Polizei seien im Einsatz gewesen.