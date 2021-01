Ernst-Busch-Schauspielschule bekommt neue Leitung

Die renommierte Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch bekommt eine neue Leitung. Die Filmwissenschaftlerin Anna Luise Kiss (39) tritt ihr Amt zum 1. Oktober an, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte. Sie habe sich bei der Wahl im Dezember gegen den bisherigen Rektor Holger Zebu Kluth durchgesetzt. Kiss war zuvor unter anderem Schauspielerin, Dozentin und Vizepräsidentin für Forschung und Transfer der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf. An der schon zu DDR-Zeiten bekannten Busch-Schule haben viele prominente Schauspieler und Schauspielerinnen ihr Handwerk gelernt, darunter Nina Hoss, Devid Striesow, Corinna Harfouch und Jan Josef Liefers.