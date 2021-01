Brandenburger Kabinett berät über längere Beschränkungen

Das Brandenburger Kabinett will nach bisheriger Planung heute über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 14. Februar beraten. Die Regierungschefs von Bund und Ländern hatten am Dienstag neben der Verlängerung beschlossen, dass in öffentlichen Bussen und Bahnen und in Geschäften besser schützende Masken zur Pflicht werden, also OP-Masken, FFP2-Masken oder KN95-Masken. Arbeitgeber müssen wo machbar das Arbeiten zuhause ermöglichen. Kitas und Schulen sollen bis 14. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben. In Brandenburg gab es bisher Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschulen.

