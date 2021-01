Umfrage: Fußballsaison in Brandenburg nur mit Hinrunde

In Brandenburg soll die laufende Saison für die Amateurfußballer laut Medienberichten bereits nach der Hinrunde zu Ende gehen. Mit einer Dreiviertel-Mehrheit sprachen sich die Mannschaften im Landesspielbetrieb in einer Umfrage des Fußball-Landesverbands Brandenburg (FLB) (Stichtag 23. Dezember 2020) für eine einfache Runde aus, wie die «Märkische Allgemeine Zeitung» am Dienstag berichtete.

© dpa

«Es ist sehr stark, dass so viele Vereine geantwortet haben», sagte der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses, Wilfried Riemer. In Brandenburg ruht der Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie seit Anfang November. Betroffen von der Streichung sind demnach die Brandenburgliga, sowie die Landesligen und -klassen.

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr