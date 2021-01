Kamel beißt Tierpfleger beim Füttern ins Gesicht

Ein Tierpfleger ist im Tierpark Perleberg (Prignitz) von einem Kamel ins Gesicht gebissen und schwer verletzt worden.

Der 54-Jährige habe am 17. Januar 2021 das Gehege gereinigt und die Tiere gefüttert, teilte die Polizei am Montag mit. Auf einmal habe ein neben dem Mann stehendes Kamel den Kopf gedreht und zugebissen. Der Tierpfleger wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.