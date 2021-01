Vermisster Mann aus Strausberg tot aufgefunden

Ein in Strausberg (Märkisch-Oderland) vermisster Mann ist tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 81-Jährige war am Donnerstag zu einem Besuch bei Angehörigen in Petershagen bei Berlin aufgebrochen, dort aber nicht angekommen. Die Polizei suchte mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Rentner. Am Freitagabend fanden Einsatzkräfte zwischen Eggersdorf und dem Tasdorfer Kreisel einen leblosen Mann und identifizierten ihn als den Gesuchten. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache.

