Netzhoppers verlieren 0:3 gegen Lüneburg

Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee hat im Kampf um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Playoffs einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Heimspiel gegen den bisherigen Tabellenneunten SVG Lüneburg verloren die Brandenburger am Samstag mit 0:3 (22:25, 23:25, 22:25). Gewinnen die Niedersachsen an diesem Sonntag auch noch beim VC Olympia Berlin, würden sie in der Tabelle an den Netzhoppers vorbeiziehen.

