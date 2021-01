Höchststand bei Corona-Fällen: 1585 neue Infektionen in Brandenburg

Brandenburg hat bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages einen Rekord verzeichnet. Dem Gesundheitsministerium wurden am Donnerstag 1585 neue Ansteckungen gemeldet.

Am Mittwoch waren es 1257 Fälle, am Dienstag 758. Aktuell sind 15 516 Menschen erkrankt - ein Anstieg um 1056 im Vergleich zum Vortag. 1165 Patienten liegen wegen einer Covid-Erkrankung in Krankenhäusern. Von ihnen werden 252 intensivmedizinisch betreut, davon müssen 186 beatmet werden. 41 neue Todesfälle kamen hinzu. Seit März 2020 starben damit 1349 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19.