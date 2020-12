Brandenburger Karpfen diesmal etwas kleiner: Aber genug da

Trotz teilweise widriger Wetterbedingungen wegen Hitze und Trockenheit: Brandenburger Karpfen wird es in diesem Jahr zu den Festtagen in ausreichender Menge geben. Man sei optimistisch, dass das magere Ergebnis von nur 450 Tonnen aus dem Vorjahr übertroffen werde, sagte Lars Dettmann, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes, auf Anfrage.

Bereits das dritte Jahr in Folge sei Wasser in den Teichgebieten durch große Hitze und Trockenheit teils knapp gewesen, sagte Dettmann. Zeitweise konnten die Teichwirte ihre Fische nur noch eingeschränkt füttern, weil das Wasser zu flach gestanden habe. Auch sei in vielen Teichen der Sauerstoffgehalt zu niedrig. «Dort sind dann eher kleinere, weil schlechter gewachsene Fische geerntet worden», sagte er.