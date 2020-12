Woidke begrüßt EEG-Reform: Aber noch ungelöste Fragen

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Beschluss des Bundestages zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) begrüßt, sieht aber noch einige offene Punkte. So müssten die dezentrale Nutzung der erneuerbaren Energien und die finanzielle Entlastung der Stromverbraucher angegangen werden, sagte Woidke am Donnerstag. Auch die zumindest teilweise Befreiung von einer EEG-Abgabe bei direkter Nutzung des selbst erzeugten Ökostroms sei noch offen.

Der Bundestag beschloss am Donnerstag mit den Stimmen der schwarz-roten Koalition eine Reform des EEG. Am Freitag soll noch der Bundesrat abstimmen. Breite Kritik an der Novelle kam von der Opposition sowie von Umwelt- und Branchenverbänden, die die Reform unzureichend finden. Die Gesetzesänderungen sollen zu Jahresbeginn in Kraft treten.