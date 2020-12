Rechtswidrige Gebühren: Grüne unterstützen Massenklagen

Im Streit um die Rückzahlung rechtswidriger Rückmeldegebühren an Brandenburger Hochschulen haben sich die Bündnisgrünen auf die Seite der Studierenden - und damit gegen den Koalitionspartner SPD gestellt. Die Landesvorsitzende Alexandra Pichl äußerte am Donnerstag Verständnis für den Aufruf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Brandenburger Studierendenvertretung zu Massenklagen auf Rückzahlung und ermunterte ehemalige Studenten, die Gebühren auf diesem Weg zurückzufordern.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die an allen Brandenburger Hochschulen von 2001 bis 2008 erhobenen Gebühren im Januar 2017 für rechtswidrig erklärt. Dennoch verweigern die Hochschulen und das Land Brandenburg die Rückzahlungen an Zehntausende Studenten, weil die Verjährungsfrist ihrer Ansicht nach spätestens im Januar 2013 abgelaufen war. Diese Haltung bekräftigte der Sprecher des SPD-geführten Wissenschaftsministeriums, Stephan Breiding, am Donnerstag erneut: «Das ist eine juristische Grundsatzfrage, dies lässt uns keinen Ermessensspielraum.»