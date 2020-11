Brandenburg Grüne fordern Verbot von Silvesterfeuerwerk

Die in der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition mitregierenden Brandenburger Grünen fordern ein Feuerwerks-Verbot zu Silvester. Dies habe der Parteirat der Brandenburger Grünen auf Antrag der Grünen Jugend einstimmig beschlossen, teilten die Brandenburger Grünen am Mittwoch mit. Dem Gremium gehören auch die beiden Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Benjamin Raschke und Petra Budke, an. Damit solle eine weitere Belastung der Krankenhäuser durch schwere Verletzungen vermieden werden, erklärte die Landesvorsitzende Julia Schmidt. Der Parteirat forderte die Kommunen auf, die schon bestehenden Möglichkeiten zu nutzen und begrüßte die Initiative einiger Handelsketten, freiwillig auf den Verkauf zu verzichten.

© dpa

«Aufgrund der Pandemie stößt das Gesundheitssystem an vielen Stellen an seine Belastungsgrenzen», sagte Schmidt. «Mit Feuerwerk in der Silvesternacht beschwören wir genau die Eskalation herauf, die wir in den vergangenen Monaten vermeiden wollten: Das Risiko einer Überlastung unserer Gesundheitsversorgung.» Sie betonte, dass sich in Umfragen eine Mehrheit der befragten Bürger für ein Böllerverbot zu Silvester ausgesprochen habe.