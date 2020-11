Tödlicher Streit: Staatsanwaltschaft fordert 13 Jahre Haft

Im Prozess um den tödlichen Streit mit einem Mitbewohner in einer Wohnung in Basdorf hat die Staatsanwaltschaft 13 Jahre Haft wegen Totschlags für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung hatte keine konkrete Strafe beantragt, plädierte jedoch auf einen minder schweren Fall, wie der Sprecher des Landgerichts Frankfurt (Oder), Frank Draxler, am Dienstag sagte.

Der gelernte Koch, ein 27-jähriger Vietnamese, soll am 9. März seinen Mitbewohner laut Anklage im Streit in der gemeinsamen Wohnung im Wandlitzer Ortsteil Barnim mit insgesamt 15 Messerstichen getötet und teilweise zerstückelt haben. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden. Zunächst hatte die «Märkische Oderzeitung» (Dienstag) berichtet.

Der Angeklagte sitzt seit Ende März in Untersuchungshaft. Am Montag soll ein Urteil gesprochen werden.

