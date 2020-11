Corona verschärft Situation in Brandenburger Frauenhäusern

Brandenburger Frauenhäuser als Zufluchtsstätten für Gewaltopfer stehen nach Angaben des Netzwerkes Brandenburger Frauenhäuser unter großem finanziellen Druck. «Das vom Land und den Kommunen bereit gestellte Geld reicht nicht für eine bedarfsgerechte und verlässliche Finanzierung», sagte Lina Schwarz von der Koordinierungsstelle auf Anfrage. Der Andrang der Betroffenen ist da - Angaben zur Zahl werden aber nicht veröffentlicht.

Am kommenden Mittwoch ist der Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen.

«Gewalt gegen Frauen ist wie in Vor-Corona-Zeiten sehr präsent», sagte Schwarz. Anfang des ersten und zweiten Lockdowns sei beobachtet worden, dass eher weniger Frauen kamen. «Das führen wir darauf zurück, dass die Frauen kaum Möglichkeiten hatten, Kontakt aufzunehmen, und allein mit einem gewalttätigen Partner waren», sagte sie. Jetzt nehme der Bedarf wieder zu.

Nach Angaben des Sozialministeriums wurde die Förderung der Frauenhäuser auf rund 2 Millionen Euro Jahr erhöht. Damit konnte in jedem Frauenhaus eine zusätzliche Personalstelle ermöglich werden, so für die Kinderbetreuung, sagte Sprecher Gabriel Hesse. Erstempfänger der Landesförderung seien die Landkreise und kreisfreien Städte. Im kommenden Jahr solle eine Frauenhausförderrichtlinie die bestehenden Fördergrundsätze ablösen, kündigte er an. Sie sei auf regionalspezifische Strukturen und den Bedarf vor Ort ausgerichtet. Zudem sollen Anreize geschaffen werden, langfristig die Platzvorgaben der Istanbul Konvention zur Verhütung von Gewalt gegen Frauen zu erfüllen.