Ein Jahr Kenia-Koalition: Politologe zieht gemischte Bilanz

Die Kenia-Koalition hat am 20. November ein turbulentes erstes Jahr hinter sich - erst kam Tesla, dann das Coronavirus und die Afrikanische Schweinepest. Der Politikwissenschaftler Jochen Franzke bewertet den Umgang der rot-schwarz-grünen Landesregierung mit der Corona-Pandemie gemischt. «Brandenburg konnte erfreulich lange angesichts des niedrigen Infektionsgeschehens einen eher gemäßigten Eindämmungskurs fahren», sagte der Professor der Universität Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) habe Führungsstärke bewiesen. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) - 2019 neu im Amt - habe sich wegen des Coronavirus und der Schweinepest schnell profilieren müssen, was bisher gut gelungen sei.

Der Politikforscher hält es aber für notwendig, dass die Regierung den Landtag stärker in Corona-Maßnahmen einbindet. «Da die Pandemie nun schon länger andauert, ist auch in der Mark eine stärkere Mitwirkung des Parlaments dringend erforderlich», sagte Franzke. Ähnlich wie in Bayern könne das Parlament ein Landes-Pandemiegesetz verabschieden, um der Regierung klarere Maßstäbe für ihr Handeln vorzugeben. Mit Blick auf neue Corona-Schulden hält Franzke es für entscheidend, den richtigen Zeitpunkt für die Rückkehr zu einer soliden Sparpolitik zu finden. Für den Haushalt 2021 waren bis vor der neuen Steuerschätzung 1,9 Millionen Euro neue Schulden geplant. Die Corona-Notlage soll bis 2023 verlängert werden - und das ist umstritten.