Zwei erste Impfzentren für Brandenburg in Planung

Von dort aus sollten - sobald es einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt - die Impfungen flächendeckend ausgerollt werden, kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag (13. November 2020) in Potsdam bei der Eröffnung eines neuen Corona-Testzentrums zur Entlastung niedergelassener Ärzte an. Die genauen Standorte für die Impfzentren stünden noch nicht fest, langfristig sollten weitere entstehen. Dazu kämen mobile Impfteams für Pflegeheime und Krankenhäuser. «Anfangs werden nur begrenzt Impfdosen verfügbar sein», sagte die Ministerin. Deshalb könnten zunächst nur Menschen aus Risikogruppen und Beschäftigte aus Krankenhäusern, Arztpraxen und der Pflege berücksichtigt werden.

