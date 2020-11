Geflügelpest bei Wildvogel nachgewiesen

Bei einem verendeten Kranich im Kreis Ostprignitz-Ruppin ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Damit ist es nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums der erste Verdachtsfall in Brandenburg mit der Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - in diesem Herbst. Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte den Verdacht nach Ministeriumsangaben am Samstag bestätigt.

Am Donnerstag war der erste Fall von Geflügelpest in einer Nutztierhaltung in diesem Herbst in Deutschland nachgewiesen worden, in einer kleinen Hühnerhaltung auf der nordfriesischen Hallig Oland (Schleswig-Holstein). Zuvor war der Erreger H5N8 bei mehreren Wildvögeln in Norddeutschland aufgetreten. Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium mitgeteilt hatte, wurde die Krankheit unter anderem bei einer Wildente in Hamburg und einem Mäusebussard in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. In Brandenburg hatte es den letzten Fall im Januar gegeben.