Vor Teil-Lockdown Ausflügler unterwegs

Vor Beginn der verschärften Beschränkungen des öffentlichen Lebens ab diesem Montag haben Brandenburger das Wochenende noch einmal zu Ausflügen in Freizeiteinrichtungen genutzt. Einen Ansturm etwa auf Freizeitbäder gab es aber nicht, wie eine dpa-Umfrage ergab. Mit Blick auf die Halloween-Nacht berichtete die Polizei von wenigen Einsätzen. Unterdessen bleibt die Zahl der Ansteckungen im Land weiter hoch. Das Gesundheitsministerium rief dazu auf, die Corona-Warn-App zu nutzen, damit Infektionsketten schneller erkannt und unterbrochen werden können.

Zahlreiche Badelustige und Saunaliebhaber besuchten am Sonntag noch einmal Freizeitbäder und Thermen. Die Fläming-Therme in Luckenwalde (Teltow-Fläming) und die Natur-Therme in Templin (Uckermark) waren im Vergleich zu Samstag sehr gut besucht, wie Mitarbeiterinnen berichteten. In der Saarow-Therme in Bad Saarow (Oder-Spree) herrschte am gesamten Wochenende ein unter den gegebenen Umständen normaler Betrieb, wie eine Mitarbeiterin sagte. Die Kapazitäten seien durch die Hygienevorgaben bereits begrenzt. Die Kristall-Therme in Bad Wilsnack verzeichnete am Sonntag noch einmal einen Andrang von Besuchern (Prignitz). Auch das größte Erlebnisbad Brandenburgs, die Urlaubswelt Tropical Islands in Krausnick (Dahme-Spreewald), war nach eigenen Angaben gut gebucht.