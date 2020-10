Scheuer: Zeit der BER-Jokes ist vorbei

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat dazu aufgerufen, beim neuen Hauptstadtflughafen nun nach vorn zu blicken. «Die Zeit der Jokes über den BER muss jetzt zu Ende sein», forderte er bei der Eröffnung am Samstag in Schönefeld. Er sicherte zu, alles dafür zu tun, dass der Flughafen ein internationales Drehkreuz werde. «Es hat verdammt viel mit unserem Wohlstand in schwieriger Zeit zu tun, dass wir hier erfolgreich sind», sagte Scheuer. Er dankte den Beschäftigten am Flughafen Tegel, der in einer Woche schließen soll. «Mit diesem Flughafen so viele Passagiere abzufertigen, ist ein wirkliches Weltwunder gewesen.»

© dpa

