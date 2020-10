Woidke wirbt für Teil-Lockdown: AfD warnt vor «Angstmache»

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Bürger und Unternehmen zur Unterstützung beim geplanten Teil-Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufgerufen. «Die verabredeten Maßnahmen sind hart, aber sie sind notwendig, und sie sind auch verhältnismäßig», betonte Woidke am Freitag in der Sondersitzung des Landtags vor den Entscheidungen des Kabinetts zu den neuen Corona-Beschränkungen. Denn die Entwicklung der Pandemie mit ständig steigenden Infektionszahlen sei besorgniserregend.

Hart seien die Kontaktbeschränkungen für alle Bürger und die Schließung der Betriebe in der Gastronomie sowie der Freizeit- und Kultureinrichtungen, räumte Woidke ein. Die betroffenen Branchen würden aber angemessen finanziell unterstützt. Die Pandemie könne nur wirksam bekämpft werden, wenn es eine große Akzeptanz der Beschränkungen in der Bevölkerung gebe. Nur so habe man im Frühjahr die erste Pandemie-Welle brechen können. «Gemeinsam schaffen wir das auch jetzt - gemeinsam brechen wir auch die zweite Welle», versicherte Woidke.

Auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sprach von einer beängstigenden Entwicklung. Inzwischen seien 16 von 18 Landkreisen und kreisfreien Städten Corona-Risikogebiete. «Die Landkarte des Robert Koch-Institus färbt sich inzwischen auch im Osten tiefrot», mahnte sie. «In 14 Tagen werden wir noch mehr Fälle von schweren Krankheitsverläufen auf unseren Intensivstationen haben.» Daher seien drastische Maßnahmen zur Einschränkung der Infektionszahlen der richtige Weg.

AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt warf im Gegenzug der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition «Angstmache» vor. «Von einer Überforderung des Gesundheitssystems waren wir während der gesamten Pandemie weit entfernt, und wir sind es auch heute noch», sagte er. In Brandenburgs Krankenhäusern müssten aktuell 20 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch beatmet werden, dies beanspruche nur zwei Prozent der Intensivbetten. «In dieser Situation verursachen Sie mit Ihrer Politik große Kollateralschäden», warf Berndt Ministerpräsident Woidke vor.

Die Sterblichkeit bei Covid-19-Patienten liege nach wissenschaftlichen Studien nur bei 0,1 bis 0,2 Prozent und reiche damit bei weitem nicht an die Werte der Spanischen Grippe heran, gab Berndt zu Bedenken. Die AfD-Fraktion forderte die Landesregierung daher in einem Entschließungsantrag auf, alle Corona-Beschränkungen aufzuheben und die Risikogruppen in der Bevölkerung zu schützen sowie medizinisch zu versorgen.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn warf Berndt daraufhin eine «schändliche» Politik vor: «Wenn wir erst handeln, wenn die Sterblichkeitszahlen die Werte der Spanischen Grippe erreichen - dann ist es zu spät.» Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann verwies darauf, dass sich die Zahl der belegten Intensivbetten seit gut einem Monat von Woche zu Woche verdoppelt habe. Wenn sich dieser Trend fortsetze, seien in fünf Wochen mit 640 alle Intensivbetten in Brandenburg belegt. Daher müsse die Landesregierung mit allen Mitteln einer Überforderung des Gesundheitssystems entgegenwirken.

Linksfraktionschef Sebastian Walter stellte die geplanten Schließungen der Gastronomie und der Kultureinrichtungen infrage. «Warum werden Restaurantbetreiber bestraft, die in den vergangenen Monaten alles getan haben, um die Hygienevorschriften umzusetzen?», fragte Walter. Das Gleiche gelte für den Kulturbereich. Walter erneuerte seine Forderung, Solo-Selbstständigen ein monatliches Grundgehalt in Höhe von 1180 Euro aus Landesmitteln zu zahlen.

Die Freien Wähler forderten von der Landesregierung, von der Schließung der Gaststätten ganz abzusehen. Nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts seien Infektionen in Gaststätten nur in 0,5 Prozent der Fälle nachgewiesen und damit praktisch bedeutungslos, sagte der Fraktionsvorsitzende Péter Vida. Zudem werde durch eine Schließung der Gaststätten ein gefährlicher Prozess in Gang gesetzt. «Statt im sicheren öffentlichen Raum, trifft man sich dann ohne Abstand und Maske privat.»

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke verwies dagegen darauf, dass für die rot-schwarz-grüne Koalition das Offenhalten der Schulen und Kitas absolute Priorität habe. «Denn Kinder, Jugendliche und Eltern haben im Frühjahr am meisten unter den Beschränkungen gelitten.» Die Existenz der von Schließungen betroffenen Betriebe und Einrichtungen müsse aber durch schnelle und unbürokratische finanzielle Unterstützung gesichert werden.

Die Anträge der Opposition wurden jeweils von einer Mehrheit des Landtags abgelehnt. Am Nachmittag wollte das Kabinett über die neuen Corona-Beschränkungen entscheiden.