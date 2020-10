Mehr Studiengänge in Brandenburg auch in Teilzeit

Der Anteil von Studiengängen, die ausschließlich oder auch in Teilzeit studiert werden können, ist in Brandenburg seit dem vergangenen Jahr um 3,5 Prozentpunkte auf 46,4 Prozent gestiegen. Bundesweit war es ein Anstieg von 2,2 Prozentpunkten auf 16,1 Prozent. Das geht aus einer Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamts durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Spitzenreiter ist wie im Vorjahr das Saarland, wo zwei Drittel aller Studiengänge in Teilzeit studiert werden können.

© dpa

Die Anzahl der Teilzeitstudiengänge in Brandenburg liegt den Angaben zufolge aktuell bei 186, das sind 24 mehr als im Vorjahr. Die höchste Quote gibt es den Angaben zufolge in der Fächergruppe der Sprach- und Kulturwissenschaften und im Lehramt, wo drei Viertel aller Angebote auch in Teilzeit studierbar sind. Von den rund 50 000 Studierenden im Land studierten im Wintersemester 2018/19 etwa 1250 in Teilzeit. Mit einer Quote von 2,5 Prozent - fast wie im Vorjahr - liegt Brandenburg unter dem Bundesdurchschnitt und im Ländervergleich auf Platz 13.

Bundesweit studierten im Wintersemester 2018/19 von den knapp 2,9 Millionen Studenten offiziell 214 000 in Teilzeit. Das entspreche einem Plus von 11 000 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil sei damit so hoch wie noch nie gewesen. «Im Berufsleben sind flexible Teilzeit-Modelle mittlerweile etabliert. Im Bereich der akademischen Aus- und Weiterbildung ist das Teilzeit-Studium trotz aktueller Höchstwerte davon noch ein ganzes Stück entfernt», sagte CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele.

