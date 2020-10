Weniger Fahndungen zu Kennzeichen bei der Strafverfolgung

Brandenburgs Polizei hat im vergangenen Jahr in rund 10 000 Ermittlungsfällen nach automatisch erfassten Autokennzeichen gefahndet. Das waren etwa 500 weniger als 2018, wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion mitteilte. Dabei handelte es sich um 9707 Eilfahndungen, die von Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet bei Ermittlungen wegen erheblicher Straftaten angeordnet wurden; 103 Fällen lagen gerichtliche Anordnungen zugrunde. Hinzu kommen 168 anlassbezogene Fahndungen von Kennzeichen zur Gefahrenabwehr.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gab es in Brandenburg 26 gerichtliche Anordnungen und 2766 Eilfahndungen, in der Regel wegen Bandendiebstahls von Kraftfahrzeugen. In den 26 Fällen ermittelten die Behörden unter anderem wegen Steuerhehlerei, Einfuhr von und Handel mit unerlaubten Drogen, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und wegen des Einschleusens von Ausländern.